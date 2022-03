Stefano Boeri, l'architetto del bosco verticale a Milano dove vivono i vip. Chi è il presidente della Triennale

19 marzo 2022 a

Nella puntata odierna di Linea Verde Life, sabato 19 marzo, ci sarà anche l'architetto Stefano Boeri. Al centro dell'appuntamento, infatti, c'è la città di Milano, e l'archistar racconterà il progetto “Forestami” che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030.

Nato nel capoluogo lombardo nel 1956, Stefano Boeri si laurea nel 1980 in Architettura al Politecnico di Milano. Nove anni più tardi consegue il dottorato di ricerca in Urbanistica all'Università IUAV di Venezia. La sua carriera universitaria non finisce qui, perché è professore ordinario di Progettazione urbanistica proprio al PoliMi e visiting professor in alcune università europee. Dal 2018, inoltre, è presidente della Triennale. Il suo mandato si conclude nel 2022 ma dalle ultime notizie che stanno circolando sembra andare verso una riconferma.

Nel corso della sua carriera, ha sviluppato importanti progetti di riqualificazione di fronte-mare a livello europeo, oltre a interventi di riqualificazione urbana e sulle città di Milano, Genova, Salonicco e molte altre. Tra i più noti, il Bosco verticale nel quartiere Isola di Milano, due grattacieli di 100 e 80 metri le cui facciate accolgono una biodiversità floristica di oltre 11.000 tra alberi, arbusti ed essenze vegetali. Il Bosco è stato pluripremiato e verrà esportato anche in altre città, come Utrecht, Parigi ed Eindhoven. Il Bosco Verticale è anche casa di numerosi vip, tra cui Fedez e Chiara Ferragni. Oltre a quest'opera, si ricordano anche la Casa del Mare a La Maddalena, l'Rcs Tower a Milano, il concept masterplan dell'Expo Milano 2015, la Villa Méditerranée nel porto di Marsiglia, il Centro polivalente e di protezione civile di Norci e il Polo del gusto di Amatrice.

