Linea Verde Life, oggi sabato 19 marzo Marcello Masi e Daniela Ferolla sono a Milano: le anticipazioni

19 marzo 2022 a

a

a

Consueto appuntamento del sabato con Linea Verde Life anche oggi, 19 marzo, su Rai 1. Il programma, in onda alle 12,30 dopo Linea verde start, affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana in tutte le sue accezioni. Eco, bio, smart, green: sono questi gli assi narrativi del programma e non mancherà la finestra di comparazione con l'estero dedicata alle città più green d'Europa.

Linea Verde Start, oggi sabato 19 marzo Federico Quaranta viaggia in Toscana: le anticipazioni

Al centro della puntata odierna c'è Milano, città metropolitana vocata all’innovazione sostenibile e al cambiamento. Marcello Masi incontra l’archistar Stefano Boeri per farsi raccontare il progetto Forestami che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030. Successivamente visita uno dei luoghi di massima sicurezza del Paese: il “cervello” della rete italiana del gas. Non manca l’appuntamento con gli animali, tra alpaca, oche, cani, galli e galline che vivono tutti insieme appassionatamente come sull’arca di Noè.

Francesca Mannocchi, la giornalista freelance con la sclerosi multipla che racconta la guerra in Ucraina

Daniela Ferolla impara dal campione del mondo Antonio Cabrini tutti i segreti del padel, sport molto in voga tra i milanesi. Va poi a conoscere la storia di Camilla e Luca, che hanno deciso di cambiare vita per dedicarsi a un progetto inedito e innovativo: ricostruire una filiera etica che salva l’ortofrutta brutta, ma buona. Sempre in tema di sostenibilità, in primo piano la realizzazione di un occhiale a basso impatto ambientale e lo stabilimento termale che sorge proprio nel cuore della città.Immancabile il tradizionale giro del gusto dove si assaggiano cibi della tradizione meneghina, ma anche preparazioni gastronomiche che guardano al futuro. Federica de Denaro reinterpreta un classico della tradizione culinaria: il risotto alla milanese, mentre Carmine Gazzanni racconta la rivoluzione urbanistica di NoLo: da quartiere popolare a distretto dei creativi. Una puntata da non perdere per capire dove sta andando la “città del futuro”: appuntamento alle 12,30 sul primo canale della tv di Stato.

Alessio, il campione dei record de L'Eredità: 32 partecipazioni, 16 volte campione e 3 vittorie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.