Alessio, chi è e quanto ha vinto il giovane campione de L'Eredità che continua a collezionare record

18 marzo 2022 a

a

a

Ha appena 18 anni ma ha l'invidiabile capacità di sapere tante cose e far fruttare, bene, le sue conoscenze nel quiz-game L'Eredità condotto da Flavio Insinna e che ogni giorno va in onda su Rai1 prima del telegiornale serale. Il giovane campione si chiama Alessio, è uno studente del liceo linguistico Kant di Roma e dal 14 febbraio 2022, data in cui è iniziata la sua partecipazione al programma della rete pubblica, ha vinto 110mila euro in gettoni d'oro. Davvero un bel gruzzolo. Condito anche da una serie di record che lo mettono in scia al più grande campione che l'ormai storico programma di Rai1 abbia avuto: quel Massimo Cannoletta, divulgatore scientifico salentino, ora anche apprezzato opinionista del programma Oggi è un altro giorno sempre su Rai1, capace di vincere 280mila euro, sempre in gettoni d'oro, con 8 Ghigliottine dopo aver partecipato a 51 puntate del quiz laureandosi campione 32 volte.

L'Eredità, domenica 27 febbraio Alessio torna campione. Alla Ghigliottina vince 25 mila euro

I numeri di Alessio stanno lievitando puntata dopo puntata. Le sue partecipazioni sono 32, mentre 16 le volte in cui si è laureato campione di cui 3 ha vinto il montepremi in palio al gioco finale della Ghigliottina. La prima vincita, da 25mila euro, il 27 febbraio, la seconda l'8 marzo da 10mila e la terza, oggi 18 marzo, da 75mila. Davvero un gran bel risultato per un ragazzo molto schivo e che ha partecipato alla Ghigliottina appena dopo aver compiuto la maggiore età riuscendo a esaudire uno dei suoi sogni da bambino.

L'Eredità, Alessio è ancora campione l'8 marzo e vince 10 mila euro

Nelle ultime puntate Alessio sta avendo in Aicha, una degna avversaria e le loro sfide al trillo - a cui si aggiunge sempre un terzo incomodo - sono sempre appassionanti considerando che anche la ragazza toscana ha dimostrare di saperci fare (10 partecipazione, tre volte campionessa e una vittoria finale). Entrambi stanno dimostrando di saperci fare sulle orme dei grandi campioni del quiz, non solo Cannoletta ma anche l'affascinante Martina Crocchia, nella primavera 2021, capace di inanellare 20 partecipazioni e 10 titoli di campionessa ma anche di portarsi a casa un bottino di 158mila euro.

L'Ereditò, Alessio trionfa alla Ghigliottina: vince 75mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.