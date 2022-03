L'Eredità, Alessio campione: vince 75mila euro nella puntata del 18 marzo 2022

18 marzo 2022 a

a

a

Continua l'impero di Alessio a L'Eredità: il giovane studente romano si laurea campione anche nella puntata di venerdì 18 marzo 2022 del quiz-game di Rai1 condotto da Flavio Insinna.Stavolta però ci aggiunge il trionfo nel gioco finale con una gran bella cifra, 75mila euro. Record su record. Per il diciottenne infatti - che partecipa dal 14 febbraio - si tratta della partecipazione numero 32 al gioco preserale della rete pubblica e sino a ora ha vinto 110mila euro in gettoni d'oro, frutto di tre successi al gioco finale della Ghigliottina (nelle due vittorie precedenti aveva infatti vinto complessivamente 35mila euro).

L'Eredità, chi è Alessio il campione dei record sulla scia di Massimo Cannoletta

Nel triello si presentano dunque Aicha e Alessio, già più volte campioni, e ancora Gabriele mandando così in onda il remake della sfida di ieri. Le penultima domanda vede proprio Gabriele fare il primo passo verso la Ghigliottina: perché ci si riferisce a Marte chiamandolo pianeta rosso? Il giovane campione risponde a causa del "suolo coperto di ruggine" e all'ultima domanda - quale attrezzo un tempo era usato nella ginnastica femminile - sbaglia e così lascia strada ad Alessio che si butta e con "giunco" vola al gioco finale con un montepremi di 150mila euro.

Aicha Ndiaye, chi è la campionessa de L'Eredità: abita in Toscana e ha già vinto una bella cifra

Alla Ghigliottina il campionissimo dimezza solo una volta e gioca così per 75mila euro. Le parole da "legare" sono amore, grazie, May, leonie e Mara, Alessio tenta la soluzione vincente con zia, ed è proprio quella giusta per la felicità di tutto lo studio. Scatta la festa dopo la proverbiale attesa creata da Insinna.

L'Eredità, oggi 17 marzo Alessio ancora campione. Alla Ghigliottina niente montepremi: la parola vincente era Ciliegia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.