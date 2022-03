Intesa Sanpaolo sostiene il Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Fest. Appuntamento dal 20 al 26 marzo negli Usa

18 marzo 2022 a

a

a

Per il quinto anno consecutivo, Intesa Sanpaolo sostiene come special partner il Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Fest realizzato da Istituto Capri nel Mondo con Ministero della Cultura e ICE in programma dal 20 al 26 marzo a Los Angeles nella prestigiosa location del Chinese Theatres. La manifestazione introduce la famosa notte degli Oscar e si articola in un fitto programma che includerà anche la consegna del premio L.A. Italia – Excellence Award by Intesa Sanpaolo, in programma domenica pomeriggio, agli attori Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, protagonisti del film L’ombra del giorno e ambasciatori del cinema italiano nel mondo; la sezione del Master Project: Italian Cinema Today by Intesa Sanpaolo che prevede nel corso della kermesse la proiezione dei principali film d’eccellenza del cinema contemporaneo tra cui: Comedians di Gabriele Salvatores, Notes From A Women Salesman di Fabio Resinaro, The De Filippos di Sergio Rubini, che hanno ricevuto il sostegno finanziario del Gruppo.

Guerra in Ucraina, Intesa Sanpaolo dona 10 milioni

Intesa Sanpaolo - prima banca di riferimento per il cinema italiano - attraverso il Desk specialistico Media & Cultura è leader nel mercato nazionale dell’audiovisivo con circa 2 miliardi di euro erogati a favore del settore dal 2009, oltre 200 operatori della filiera nazionale sostenuti, oltre 500 opere sostenute nella produzione tra film e serie tv, oltre 120 tra spot pubblicitari, factual e format tv. Il primo gruppo bancario italiano rappresenta un interlocutore privilegiato per operatori nazionali e internazionali e il suo supporto specialistico è importante sia in fase di strutturazione del progetto, con servizi di consulenza sui diversi aspetti finanziari, sia per il sostegno economico in fase realizzativa.

Intesa Sanpaolo e Nextalia insieme: nasce Digit'Ed, operatore leader nella formazione e nel digital learning

A testimonianza della volontà di offrire sostegno concreto agli operatori del settore, Intesa Sanpaolo rinnova il supporto alle imprese audiovisive per il loro rilancio attraverso progetti di sviluppo in linea con gli obiettivi del Pnrr. Nell’ambito del più ampio programma strategico di finanziamenti Motore Italia avviato nel 2021 per sostenere le Pmi con nuovo credito e liquidità per gli investimenti, la banca ha inoltre messo a disposizione 500 milioni di euro per il rilancio del settore audiovisivo. Grazie alle consolidate relazioni con operatori italiani e internazionali quali Amazon, Disney, Mgm, Netflix, Sky Uk e Sony, Intesa Sanpaolo favorisce le produzioni esecutive estere in Italia, attività di incoming che genera una positiva ricaduta in termini occupazionali e alimenta la crescita professionale del settore.

Distretti dell'Umbria: bene export di olio e mobili. Monitor di Intesa Sanpaolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.