Propaganda Live, stasera in tv 18 marzo su La7: ospiti Francesca Mannocchi, Simonetta Gola e Valerio Aprea

Stasera in tv - venerdì 18 marzo 2022 - su La7 una nuova puntata in diretta di Propaganda Live (dalle ore 21,20). La guerra in Ucraina con l’invasione da parte della Russia è inevitabilmente al centro del programma condotto da Diego Bianchi - in arte Zoro - che prova a sorridere sull’attualità facendo però sempre riflettere. Ospiti fissi in studio Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Immancabile la striscia satirica di Makkox come al solito dedicata ai temi del presente. Altro momento fisso la Social Top Ten con i tweet della settimana.

Nella puntata di oggi in studio ci sarà anche Francesca Mannocchi, appena tornata da quei luoghi di guerra: racconterà questa esperienza terribile con le sue parole e le sue straordinarie immagini. Presente anche Simonetta Gola che presenterà il libro Una persona alla volta, ricordi postumi di Gino Strada. Questa settimana il reportage di Diego Bianchi continua con il tema della guerra osservando come diventi centrale anche nella dimensione virtuale. Gli influencer in tutto il mondo provano a sensibilizzare il proprio pubblico rispetto a ciò che sta accadendo. Tra questi c’è Slava, un rapper bresciano di origini ucraine, sta facendo una vera e propria cronaca del conflitto sui social. Diego lo ha incontrato e dopo una diretta ha intervistato anche Vlad, del blog “Il Diario del Russo”.

Nel corso della puntata di oggi spazi anche per Valerio Aprea con un nuovo monologo, ospite pure Andrea Pennacchi che proporrà un suo filmato inedito. Ospite musicale la cantautrice americana Joan As Police Woman.

