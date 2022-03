Il Cantante Mascherato durerà una puntata in più: stasera in tv 18 marzo su Rai1, anticipazioni e ospiti

18 marzo 2022 a

Stasera in tv - venerdì 18 marzo 2022 - su Rai1 va in onda la quinta puntata de Il Cantante Mascherato (dalle ore 21,30), lo show condotto da Milly Carlucci e arrivato alla terza stagione. Si tratta di un programma che riscuote grande successo e in considerazione di questo aspetto non terminerà venerdì prossimo come da calendario iniziale ma durerà una settimana in più: anziché sei puntate, sette. Ci saranno dunque due semifinali prima della finale a questo in programma venerdì 1 aprile 2022.

Tornando alla puntata di oggi, le anticipazioni raccontano che i saranno dei duetti, esaminati dalla giuria degli investigatori Arisa, Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti. I protagonisti dei duetti previsti sono: Max Giusti, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez. Poi, Francesco Facchinetti si giocherà la chance della maschera d’oro: se indovina, il personaggio dietro la maschera è eliminato seduta stante, altrimenti salta lo spareggio e passa direttamente alla prossima puntata. Ad aiutare nelle indagini, ci penserà il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira nelle vesti di Capo investigatore, diventata padrona dei pareri del pubblico. Presenza fissa, quella del vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola, che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei protagonisti in gara.

In gara, sono rimaste le seguenti maschere, che vedremo esibirsi: Camaleonte, Volpe, Drago, Lumaca, Medusa, Pinguino, Sole Luna. La scorsa puntata sono stati eliminati: Pastore Maremmano (Riccardo Fogli) e Pesce rosso (Vladimir Luxuria). In quelle precedenti ancora invece si era ritirato dalla sfida il Pinguino (Edoardo Vianello) - maschera poi rimasta in gara - ed erano stati eliminati Cavalluccio Marino (Cristina d'Avena), Aquila (Alba Parietti) e Gallina (Fiordaliso). Ma a che punto è lo svelamento delle altre maschere? SoleLuna, ad esempio, sembra essere Cristiano Malgioglio, mentre Medusa dovrebbe essere Bianca Guaccero. Su altre maschere, invece, c’è ancora un enorme mistero. Il Camaleonte, la Volpe e le altre rimaste sono più difficili da identificare.

