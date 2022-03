Fedez, la malattia e l'annuncio shock: "Mi è stato trovato un problema di salute". Cosa ha? Il video su Instagram

17 marzo 2022 a

In molti avevano notato una assenza di Fedez dai social negli ultimi giorni. Il motivo, per qualcuno, era una crisi con Chiara Ferragni. Niente di tutto ciò però pare essere dietro al silenzio del rapper milanese. Anzi. Proprio oggi, giovedì 17 marzo, il cantante ha dichiarato di aver scoperto un problema di salute.

Nelle sue Instagram Stories, Fedez ha detto: "Faccio questo video per esorcizzare e tirare fuori un po' di cose nella speranza che possa far bene anche a me. Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli ma che mi sento di raccontare in futuro - ha raccontato commosso - Quando ho scoperto quello che ho scoperto leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto, ed è una cosa che mi sento di fare in futuro. Se questo racconto dà conforto anche a una sola persona che magari non ha la fortuna di essere circondata da così tanti affetti com'è la mia bellissima famiglia mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità e riesco a conferirgli un senso, cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare".

"Mi rendo conto che in questi anni io è come se avessi avuto in questa modalità di comunicazione una sorta di album dei ricordi condiviso - ha detto il lacrime il cantante - e solo ora mi rendo conto dell'importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall'altra parte dell'apparecchio. Quell'album condiviso sarà anche la mia forza adesso e servirà a strapparmi un sorriso. Mi sentivo di buttare fuori un po' di me*** e nient'altro, non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura. Ringrazio i miei amici, la mia famiglia. Vi mando un abbraccio grande, spero di potervi dare aggiornamenti positivi il prima possibile". Immediato anche il post di vicinanza della moglie Chiara Ferragni: "L'amore della mia vita Fedez ha bisogno di un supporto extra in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, starai bene preso, sempre circondato dall'amore della tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto".

