Tommaso Trussardi, cosa c'è con Chiara Ferragni? L'indiscrezione di Oggi. I due sono molto amici

Dietro alla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi c'è Chiara Ferragni? La notizia era circolata già nei giorni immediatamente successivi all'annuncio della separazione tra i due, e adesso, un giorno dopo la notizia che la showgirl svizzera abbia trovato una nuova fiamma, il settimanale Oggi lancia subito una nuova indiscrezione.

Come si legge sul sito Dagospia, che ha ripreso la notizia, "nonostante la separazione, Tomaso Trussardi sta riuscendo a mantenere un rapporto cordiale con Michelle Hunziker. Per amore delle loro figlie spesso trascorrono a Milano del tempo insieme. Trussardi sta superando questo momento difficile grazie alla famiglia e agli amici. Forse non tutti sanno che, in particolare, si é avvicinato negli ultimi tempi all'amica Chiara Ferragni. Un rapporto che nei salotti milanesi non è passato inosservato". In molti avevano parlato anche di una crisi tra i Ferragnez, anche se la coppia è sempre molto attiva sui social e non sembra essere al centro delle cronache rosa.

Quel che è certo, invece, è il nome della presunta nuova fiamma della Hunziker: si tratterebbe di Giovanni Angiolini, dopo che il settimanale tedesco Bunte ha pubblicato la foto di un bacio tra i due. Medico laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in ortopedia, Angiolini è noto ai più per la sua partecipazione al Grande Fratello del 2015, è molto amato sui social per via del suo fisico possente e degli occhi che ipnotizzano ogni ragazza. E anche la bella Michelle pare essere cascata tra le sue braccia. Dopo l'esperienza nella casa del GF, finisce in tv anche nel programma I Fatti Vostri su Rai 2 e altre trasmissioni dedicate alla salute. Nel giugno 2020 ha anche pubblicato un libro, dal titolo "Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori".

