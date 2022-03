PiazzaPulita stasera giovedì 17 marzo su La7: ospiti e anticipazioni

17 marzo 2022 a

Ospiti importanti e competenti stasera in tv, giovedì 17 marzo, a PiazzaPulita, uno dei programmi culti di La7. Il forma di informazione, approfondimento e attualità, è condotto da Corrado Formiglio. Ovviamente si parlerà quasi per tutta la puntata del conflitto tra l'Ucraina e la Russia. Superato il ventesimo giorno di battaglia. La Russia pensava che l'invasione sarebbe stata una passeggiata e invece si è ritrovata davanti una nazione pronta a tutto pur di mantenere la propria libertà. Cosa accadrà ora? Vladimir Putin continuerà a testa bassa, continuando a infliggere gravi perdite all'Ucraina, comunque mandando i suoi militari al massacro? Oppure la situazione di stallo che si è venuta a creare innescherà l'accelerazione del processo di pace?

Su questo e su tanto altro si confronteranno gli ospiti. Annunciata la presenza dell’ex Premier dell’Ucraina, Yulia Tymoshenko; del fisico Carlo Rovelli; della politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, Nathalie Tocci; del direttore dell'Osservatorio Sicurezza Internazionale dell’Università Luiss, Alessandro Orsini; del consigliere scientifico di Limes, Germano Dottori e dei giornalisti Cecilia Sala, Alberto Negri e David Parenzo. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini che come al solito farà venire i brividi al pubblico in sala e ai telespettatori a casa.

Ovviamente saranno affrontati a lungo i temi legati alla politica estera e alle scelte che sono chiamati a fare i Paesi dell'Occidente e quelli della Nato. Ma tra gli argomenti che sono stati annunciati per questa sera, il racconto dall’Ucraina in guerra; l’assedio di Kiev, la devastazione di Kharkiv, con gli inviati di Piazzapulita in prima linea; l’analisi degli scenari militari; le trattative internazionali in corso e il ruolo della Cina. Un'ampia pagina sul momento più difficile vissuto dall'Italia dopo la fine della seconda guerra mondiale, un conflitto che secondo molti potrebbe essere la scintilla in grado far scoppiare la terza guerra mondiale.

