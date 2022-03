Luca Argentero, Doc ringrazia su Instagram prima dell'ultima puntata: è la fine del dottor Andre Fanti?

17 marzo 2022 a

Questa sera, giovedì 17 marzo, su Rai 1 va in onda l'ultima puntata di Doc - Nelle tue mani, la fiction con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti. E proprio l'attore torinese di nascita ma umbro d'adozione - vive da anni a Città della Pieve, dove si è anche sposato l'estate scorsa - ha pubblicare su Instagram una serie di Stories e postare una foto per preparare i fan a quelli che saranno due episodi ricchi di emozioni e colpi di scena

Argentero-Fanti ha prima condiviso una serie di foto sulle sue storie: "Doc racconta la storia di una squadra che diventa una famiglia. A volte si commettono errori... ma mai per troppo amore e mai quando si sceglie di prendersi cura l'uno dell'altro. Doc insegna che non bisogna avere paura, bisogna vivere con intensità ogni istante perché basta un niente e tutto svanisce in un lampo accecante. Doc ha perso 12 anni di memoria, di ricordi... ma crede fermamente che valga la pena di costruirne di nuovi, anche a costo di soffrire. Io ne ho creati tanti con questo meraviglioso gruppo di amici... grazie ragazzi, abbiamo fatto una cosa bella. Cane blu. E buon 'gran finale' a tutti voi... Gaetano Bruno, Massimo Rigo, Marco Rossetti, Alice Arcuri, Giovanni Scifoni, Gianmarco Saurino, Elisa Di Eusanio, Silivia Mazzieri, Alberto Malanchino, Giusy Buscemi, Beatrice Grannò, Matilde Gioli, Simona Tabasco, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon. Il vostro dott. Andrea Fanti. Ma voi chiamatemi Doc...".

Doc - Nelle tue mani, le anticipazioni dell'ultima puntata stasera in tv, giovedì 17 marzo, su Rai 1

Poi, Argentero ha pubblicato un post: "Il gran finale... Doc - Nelle tue mani, stasera alle 21,25 su Rai 1". Sarà la fine della storia di Andrea Fanti o ci sarà una terza stagione? Ancora poche ore e lo scopriremo.

Luca Argentero, gli amori della sua vita: Cristina Marino, la figlia Nina Speranza e Città della Pieve

