Doc - Nelle tue mani, le anticipazioni dell'ultima puntata stasera in tv, giovedì 17 marzo, su Rai 1

17 marzo 2022 a

Ultimo appuntamento con la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani questa sera, giovedì 17 marzo. Su Rai 1, alle 21,25, si conclude una delle fiction più amate dagli italiani, che vede come protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, chiamato Doc da tutti i suoi colleghi amici. La fiction, come noto, è tratta dalla storia vera del dottore Pierdante Piccioni, che a causa di un incidente ha perso 12 anni della sua memoria. Ad indossare il camice, oltre a Fanti-Argentero, anche Matilde Gioli nei panni di Giulia Giordano, Pierpaolo Spollon in quelli di Riccardo Buonvegna, Alice Arcuri è Cecilia Tedeschi e Sara Lazzaro è Agnese Tiberi.

Nel primo episodio di questa sera, dal titolo Stigma, quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Doc è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso. Ma quando un batterio molto aggressivo si diffonde in reparto, tutti i medici devono cambiare le loro priorità.

Nel secondo, intitolato Mutazioni, chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta. Nel frattempo, Agnese e Cecilia sono a un bivio: collaborare per aiutare Andrea o lasciare che le loro divisioni prevalgano. Tutta Italia, ovviamente, tifa per Doc: vedremo come si concluderà questa appassionante seconda stagione.

