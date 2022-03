Emanuela Folliero cade a Milano e si rompe una gamba. La denuncia su Instagram: "Conseguenze della manutenzione dei marciapiedi"

17 marzo 2022 a

Brutta disavventura nella giornata di ieri, mercoledì 16 marzo, per Emanuela Folliero. La conduttrice televisiva, attrice, ex modella ed ex annunciatrice televisiva italiana, nonché ultima signorina buonasera di Rete 4, ha denunciato sui suoi canali social una caduta per le vie di Milano.

Tramite un post su Instagram, in cui la si vede per terra e con del ghiaccio sul ginocchio destro, la Folliero ha scritto: "Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi!!! grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini". Poi, sulle Stories, ha spiegato: "Ecco, guarda qua che bella serata! Oggi sono uscita di casa, ho fatto venti passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano. Sono caduta come una pera e mi sono fracassata", il tutto mentre si fa riprendere mentre mangia sul divano con la gamba ingessata da cima a fondo.

Tifosissima dell'Inter, Emanuela Folliero è stata fidanzata con il batterista dei Pooh, Stefano D'Orazio. Poi ha avuto una relazione con il manager Alessandro Salem, mentre nel 2007 si è legata all'imprenditore Enrico Mellano, con il quale ha un figlio, Andrea, nel febbraio 2008. La coppia si separa nel 2009. Nello stesso anno, conosce l'imprenditore Pino Oriccio, con il quale si sposa il 26 settembre 2018.

