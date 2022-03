Fabiola Sciabbarrasi, chi è la moglie di Pino Daniele. Il ricordo di come si sono conosciuti: hanno avuto tre figli

17 marzo 2022 a

Sabato sarebbe stato il 67esimo compleanno di Pino Daniele, e per ricordarlo, nella puntata odierna - giovedì 17 marzo - di Oggi è un altro giorno ci sarà un'ospite speciale: si tratta di Fabiola Sciabbarrasi, moglie del cantautore napoletano, che racconterà a Serena Bortone aneddoti sulla loro vita di coppia.

Fabiola Sciabbarrasi è nata il 26 aprile 1968. Inizia la sua carriera nel mondo della moda, sfilando per Blumarine e Armani. Si conosce con Pino Daniele all'inizio degli anni Novanta, a casa di Massimo Troisi. Tra i due è un colpo di fulmine e il cantante divorzia dalla prima moglie per sposarsi con Fabiola. Le nozze si celebrano nel 1991, e dal loro amore nascono tre figli: Sara, Sofia e Francesco. “Avevo 23 anni quando ci siamo incontrati, a casa di Massimo Troisi - aveva detto Fabiola a Repubblica - Ci siamo riconosciuti: le cose avvengono forse per caso, ma mai a caso. È stato un lento avvicinamento; mi ero appena separata, lui era sposato con due figli. Non volevo essere di passaggio”. Il rapporto tra i due va avanti fino al 2013, anche su ufficialmente il divorzio non è mai avvenuto e al momento della morte di Pino Daniele lei è ancora la moglie del cantante.

Fabiola Sciabbarrasi ha scritto anche un libro “Resta l’amore intorno – La mia vita con Pino”, in cui ha raccontato proprio gli ultimi momenti di Pino. "All’epoca ero addolorata, infastidita, mi domandavo perché ci fossimo allontanati. Quando è successo il disastro e l’ho perso per la seconda volta, erano ancora troppe le cose tra di noi non dette, non chiarite. Non abbiamo avuto tempo”, ha raccontato la ex modella a Vanity Fair. Dopo la morte di Pino, Fabiola è tornata a lavorare e oggi si occupa di consulenze per le produzioni artistiche di Rai e Mediaset.

