Federica Pellegrini stacca un sopracciglio a Elio: il video virale su Instagram

Chi non sarebbe voluto essere nei panni di Federica Pellegrini? La ex nuotatrice, campionessa olimpica, ora giudice di Italia's Got Talent, ha infatti pubblicato un video su Instagram in cui stacca un sopracciglio a Elio, cantante degli Elio e le storie tese e suo collega dietro al banco del programma televisivo in onda il martedì su Sky Uno. "E' stata una delle soddisfazioni più grandi della mia vita, un po' come un premio alla carriera - ha scritto la Divina sul suo account social - Volevo ribadire che Elio era assolutamente consenziente e non ha provato dolore #quicedelfeticismo".

Il video è diventato subito virale sul profilo della Pellegrini, e in tanti hanno commentato divertiti. C'è chi dice che si tratta di "una goccia nell'oceano, però che aplomb Elio", chi ribadisce che si tratta di "un patrimonio".

Elio e Federica sono, come detto, due dei giudici di Italia's Got Talent: assieme a loro, ci sono Frank Matano e Mara Maionchi. Il programma, condotto da Lodovica Comello, è sempre molto apprezzato dai telespettatori, che lo scelgono anche per divertirsi e rilassarsi dopo una pesante giornata di lavoro.

