L'Eredità, oggi 16 marzo Alessio è ancora il campione. Niente vittoria alla Ghigliottina per la Colla

E' ancora una volta Alessio il campione a L'Eredità, il quiz game di Rai 1 in onda tutti i giorni prima del tg su Rai 1. Il campione, assoluto protagonista dell'ultimo mese e mezzo, non ha però trionfato alla Ghigliottina, dove era arrivato con 230 mila euro. Doveva legare cinque parole: Caldo, Salsa, Bianca, Pesce e Spaghetti. Alessio ha scritto Zuppa, ma il termine corretto era Colla.

L'accesso al gioco finale se l'era guadagnato rispondendo correttamente - e quindi con Erbario - al Triello alla domanda "Quale parola è un perfetto sinonimo dell'arcaico termine sempliciario?".

Nella prima parte di puntata c'è stato spazio anche per un po' d'Umbria: in gara infatti anche Mara da Spoleto, che ha vissuto 7 anni in Australia, dove si è diplomata. Tornata nel 2020 a causa del Covid, lavora come cameriera in un ristorante: "Piano piano speriamo di ripartire", ha detto. Ha anche un cincillà che si chiama Birba.

