Giorgio Pasotti, chi sono le ex fidanzate dell'attore con la passione per la medicina. Ora è legato a Claudia Tosoni

16 marzo 2022 a

a

a

Una Iena speciale questa sera, mercoledì 16 marzo, su Italia 1. Ospite del programma condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, infatti, sarà l'attore Giorgio Pasotti. Nato a Bergamo nel 1973, Pasotti è cresciuto in un quartiere difficile, come da lui stesso raccontato in passato ai microfoni de Il fatto quotidiano. "Sono cresciuto in un luogo che, alla fine degli anni Settanta, era un quartieraccio, nel quale girava eroina e numerosi ragazzi sono finiti male. Per fortuna lo sport mi ha dato la giusta via: senza le arti marziali, non so cosa sarei diventato".

L'invasione dell'Ucraina (e non solo) nella puntata de Le Iene

Ciò che è diventato, invece lo sappiamo tutti: un attore molto apprezzato dal pubblico italiano. Da Distretto di Polizia a La grande bellezza, da Baciami ancora a Mina Settembre, fino a Lea - Un nuovo giorno; sono tanti i lavori a cui ha partecipato il bergamasco, che però ha anche raccontato una sua passione che avrebbe potuto portarlo fuori dalla macchina da presa: è la medicina. A Tv Talk, nelle scorse settimane, ha confessato che avrebbe voluto "fare il medico, ho studiato medicina per qualche anno e avrei voluto fare il medico sportivo".

Ricky Gianco, gli esordi con Tenco e Jannacci e il rapporto con Celentano. Ecco chi è il cantante: la carriera, il vero nome e la vita privata

Ma Pasotti è molto amato, soprattutto dal pubblico femminile, anche per la sua bellezza. Lato vita privata, si ricordano alcune relazioni importanti. La prima è con la cantante Elisa, conosciuta sul set del video di Luce (tramonti a nord est). In seguito è stato legato all'attrice Giulia Michelini, a Nicoletta Romanoff, con la quale ha avuto una figlia, Maria, che oggi ha 12 anni e, infine, all'attrice e modella Claudia Tosoni. Con quest'ultima, conosciuta durante lo spettacolo Sogno d'una notte di mezza estate, la relazione va avanti dal 2017.

Giovanni Angiolini, chi è la nuova (presunta) fiamma di Michelle Hunziker. Il bacio misterioso, il lavoro, il Grande Fratello e le ex fidanzate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.