Stasera in tv mercoledì 16 marzo, ospiti e anticipazioni di Controcorrente

E' Controcorrente il programma previsto per questa sera, mercoledì 16 marzo, su Rete 4. Il programma sull'attualità è condotto da Veronica Gentili che va in onda tutte le settimane dalle ore 21.25. Ovviamente la puntata sarà dedicata al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, causato dall'invasione delle forze agli ordini di Vladimir Putin. Mentre gli uomini della diplomazia cercano di tessere una tela che porti inizialmente al cessate il fuoco e in seguito alla pace, nel territorio dell'Ucraina infuriano le battaglie. Nelle ultime ore gli invasori hanno aperto un nuovo fronte, nei pressi della città di Odessa. La guerra sembra entrata in una fase molto importante. Proprio perché si registrano progressi nel complesso dialogo tra i due Paesi, la Russia spinge per avere una voce sempre più forte sui tavoli della trattativa.

Nella trasmissione di questa sera, Veronica Gentili ospiterà l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il quale si parlerà delle possibili conseguenze economiche per l’Italia. Nelle ultime settimane i prezzi dell'energia, del gas, del carburante, ma anche delle materie prime, sono aumentati notevolmente. Alcune aziende hanno sospeso la produzione, altre sono in netta difficoltà. Esperti ed economisti prevedono che anche i beni di prima necessità nei prossimi giorni costeranno di più, incidendo sui bilanci familiari. Una situazione difficile che si concretizza dopo due anni complessi caratterizzati dalla pandemia da Covid 19. Come reagirà l'Italia? Cosa può fare il governo? Quale politiche occorrono per cercare di attutire il colpo?

Nel corso della puntata di Controcorrente verranno aperte, come sempre, tante finestre sulle storie dei protagonisti del conflitto tra Russia e Ucraina, con servizi realizzati dagli inviati sul fronte e dal confine dove continuano a moltiplicarsi i profughi. Secondo il bilancio attuale sono almeno due milioni gli ucraini che hanno scelto di lasciare il loro Paese alla ricerca di una maggiore sicurezza.

