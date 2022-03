Stasera in tv mercoledì 16 marzo Chi l'ha visto? su Rai 3. Le anticipazioni

16 marzo 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 16 marzo, su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?, una delle trasmissioni più amate della televisione di Stato. Inizio alle ore 21.20 per il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa dei principali gialli italiani, degli omicidi ancora senza colpevole, ma anche delle persone scomparse. Nella puntata di questa sera grande attenzione sulla morte di Vincenza Ribecco. Il suo cadavere è stato trovato in un lago di sangue dal figlio. "Le avevo scritto un biglietto per dirle che era la donna più importante del mondo. L'ho trovata in un lago di sangue”, sono state le sue dichiarazioni.

Uccisa con una coltellata alla gola: il marito e il figlio interrogati per tutta la notte

A uccidere la donna con un colpo di pistola è stato l'ex marito da cui si era separata da oltre un anno. I due avevano concordato un incontro per parlare della separazione che è finito in tragedia. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Crotone. L'ennesimo omicidio in un Paese che non riesce a superare la piaga del Femminicidio.Ovviamente non si parlerà soltanto dell'uccisione di Vincenza Ribecco. La produzione ha annunciato che sarà trattata anche la storia di Chiara, la diciannovenne di Bologna ospite della trasmissione la scorsa settimana. E' stata spedita all'ospedale da un uomo che l'ha presa a pugni. L'ha fatto per amore, dice la mamma dell'aggressore che l'ha colpita con violenza.

Vincenza Ribecco uccisa con un colpo di pistola al petto nel giorno della Festa della Donna. Fermato il marito

Chi l'ha visto? si occuperà anche del caso di Liliana Resinovich (nella foto con il marito Sebastiano Visintin), prima scomparsa, poi trovata cadavere. Quali sono gli aggiornamenti sul caso? Durante la puntata di questa sera, al centro dell'attenzione le richieste di aiuto che arrivano dall'Ucraina e che si stanno moltiplicando di ora in ora. Ovviamente saranno diffusi gli appelli e le segnalazioni di persone in difficoltà e di cui non si hanno notizie da diversi giorni, come del resto accade in ogni puntata. Proprio gli appelli rappresentano il cuore del programma.

Nel 2021 ammazzate 119 donne: una ogni tre giorni. Sono quasi sempre mariti, fidanzati, amanti o ex

