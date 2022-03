Giovanni Angiolini, chi è la nuova (presunta) fiamma di Michelle Hunziker. Il bacio misterioso, il lavoro, il Grande Fratello e le ex fidanzate

16 marzo 2022 a

a

a

Dopo la fine del rapporto con Tommaso Trussardi, è tempo di un nuovo amore per Michelle Hunziker? Non ufficialmente, ma i paparazzi hanno già beccato la showgirl svizzera baciarsi con un uomo che sarebbe Giovanni Angiolini. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale tedesco Bunte, che ha pubblicato il bacio in copertina.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano: "Dopo dieci anni abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita"

Angiolini, nato a Sassari 41 anni fa, è un medico laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in ortopedia. Noto ai più per la sua partecipazione al Grande Fratello del 2015, è molto amato sui social per via del suo fisico possente e degli occhi che ipnotizzano ogni ragazza. E anche la bella Michelle pare essere cascata tra le sue braccia. Dopo l'esperienza nella casa del GF, finisce in tv anche nel programma I Fatti Vostri su Rai 2 e altre trasmissioni dedicate alla salute. Nel giugno 2020 ha anche pubblicato un libro, dal titolo "Il mio metodo wellness. I quattro pilastri per un corpo sano, tonico e senza dolori".

Ricky Gianco, gli esordi con Tenco e Jannacci e il rapporto con Celentano. Ecco chi è il cantante: la carriera, il vero nome e la vita privata

Ma oltre alla sua professione e alle sue partecipazioni televisive, Angiolini è famoso anche per le numerose fiamme avute in passato. Prima della notorietà al Grande Fratello era stato fidanzato per 13 anni con una donna, ma prima dell'ingresso nella casa la relazione finì. In seguito è stato fidanzato con Giulia Salemi, Nieves Bolós e Mary Falconieri, quest'ultima conosciuta durante la partecipazione al reality di Canale 5.

Alla giornalista russa della protesta in tv multa da 280 dollari, ma ora rischia il carcere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.