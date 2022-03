Matrimonio a prima vista 2022, stasera in tv 16 marzo su Real Time: la convivenza e una crociera mal digerita

16 marzo 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 16 marzo 2022 - va in onda la sesta puntata dell'ottava edizione di Matrimonio a prima vista Italia. L'appuntamento come sempre è su Real Time (dalle ore 21,25, canale 31 del digitale terrestre). La puntata di stasera è intitolata Vivere insieme. e le tre coppie sono alla prese con la convivenza, passaggio fondamentale per costruire il loro rapporto. Questo esperimento sociale vede in prima fila il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Lofreddi, l'esperto di comunicazione e life coach Andrea Favaretto.

Matrimonio a prima vista 8, chi sono le tre coppie: i concorrenti

La coppia formata da Giorgia e Gianluca continuano con il loro percorso tortuoso e un uscita con amici metterà le basi per una litigata molto accesa tra i due. Una litigata però utile per conoscere i caratteri dell'altro e i due sembrano assorbire bene anche questo passaggio: le basi per qualcosa di più duraturo sembrano esserci. Qualche problema invece c'è tra Cristina e Mattia proprio sul fronte della convivenza perché di fatto non l'hanno mai iniziata. Si spostano l'uno nella casa dell'altro, alternando la loro "base". In più Cristina ha deciso di fare una crociera con le amiche - prenotata da tempo, prima dell'inizio del programma tv - che va dunque a "rubare" giorni al loro tentativo confermare il matrimonio alla fine delle cinque settimane di "gioco". Mattia non accetta la decisione della moglie di partire e al suo ritorno le farà una sorta di interrogatorio che Cristina mostrerà di gradire poco.

Matrimonio a prima vista, l'anticipazione della scelta finale: tutte e tre le coppie dicono sì

Infine Giorgia e Antonio, che vivono perennemente un rapporto molto poco romantico. Entrambi sentono la pressione visto che hanno scoperto nel corso della scorsa puntata - dedicata a una riunione dei partecipanti - i progressi fatti dagli altri. Ma un viaggio in Puglia, dai parenti di lui, sembra poter aprire scenari positivi non previsti sino alla precedente puntata.

Matrimonio a prima vista, Nicole Soria e Marco Rompietti si sono lasciati. I retroscena della fine dell'amore

