La Pupa e il Secchione Show, balletto a luci rosse: si vedono mini slip e parti intime. Interviene Barbara D'Urso | Video

E' accaduto un po' di tutto nella prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, programma caratterizzato dal ritorno alla conduzione di Barbara D'Urso. Dopo diversi anni, Maria Carmela D'Urso, 64 anni, torna alla guida di un reality che come sempre propone l'eterna sfida tra i belli senza cervello e i cervelloni senza bellezza. Show su Italia 1 in cui non sono mancati litigi, polemiche, ma anche momenti particolarmente sexy, come il clamoroso balletto di una concorrente che improvvisamente si è sdraiata a terra scatenata. Indossava una minigonna super e le telecamere per una frazione di secondo hanno inquadrato le sue mini mutandine, ma anche le parti intime. E' dovuta intervenire la stessa Barbara D'Urso per interrompere l'esibizione esageratamente hot. Ovviamente a bocca aperta il cervellone. Qui la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show.

Luci rosse a parte, per la prima puntata Barbara D'Urso aveva annunciato un look shock, studiato con le sarte per rendere un omaggio a Coco Chanel. Ma secondo i critici a emergere, in maniera inattesa, è stata Soleil Sorge con un outfit particolarmente allegro e provocante, come quello della stessa conduttrice. Il completo di D'Urso è stato considerato elegante e chic ma forse non in grado di esaltare le sue prosperose forme.

La testata ilsussidario.net, comunque, ha assegnato le pagelle ai protagonisti del programma e ha promosso a pieni voti la conduttrice sostenendo che "un’emozionata Barbara D’Urso" ha preso in mano "questa nuova avventura" ma "non senza preoccupazione" anche se "con il suo consueto brio". Secondo ilsussidario.net "l’esordio, che sperimenta un look inedito in cui vuole omaggiare Coco Chanel, va comunque avanti con un po’ di intoppi – tra guasti tecnici, assenze in studio e cadute. Tuttavia questo non frena la conduttrice che, con professionalità porta avanti lo spettacolo, palesando la sua grande esperienza". Il Sussidario ha premiato la conduttrice con un ottimo voto: 7.5. Qui tutti gli altri voti assegnati da Il Sussidario.

