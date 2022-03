Barbora Bobulova, chi è l'attrice di Studio Battaglia: carriera e vita privata, l'amore per il padre delle sue due figlie

15 marzo 2022 a





Barbora Bobulova ospite e concorrente de I Soliti Ignoti, il programma serale condotto da Amadeus. L'attrice è originaria della Slovacchia, è nata a Martin all'epoca in Cecoslovacchia, ha 47 anni e dopo tanto teatro in Italia, prende parte a una produzione per la prima volta nel 1996, accanto a Valerio Mastandrea nel film tv Infiltrato. L’anno successivo viene diretta da Marco Bellocchio ne Il principe di Homburg mentre, tra il 1999 e il 2000, compare in Padre Pio – Tra cielo e terra. Dopo aver vissuto una breve esperienza professionale negli Stati Uniti, torna a lavorare per produzioni italiane, sia cinematografiche che televisive. Recita nel 2004 in La spettatrice e Cuore sacro. In carriera ha vinto il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro come miglior attrice.

Ha fatto parte del cast di film di grande successo come Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi, Immaturi e il sequel Immaturi – Il viaggio, ha interpretato Coco Chanel da giovane nell’omonima miniserie televisiva, andata in onda su Rai1 nel 2008. Nel 2022, è tra le protagoniste di Studio Battaglia, fiction incentrata sulla vita di alcune donne che svolgono la professione di avvocato, alle prese con vicende personali e lavorative.

Sentimentalmente èstata legata ad Alessandro Casale, aiuto regista. Insieme, la coppia ha avuto due figlie: Lea, nata nel 2007, e Anita, nel 2008. I due poi si sono separati e oggi l’attrice si concentra solo sulla carriera professionale.

