DiMartedì, stasera in tv 15 marzo su La7: tra gli ospiti Giuseppe Conte ed Elly Schlein

15 marzo 2022 a

a

a

Stasera in tv, 15 marzo 2022, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris (ore 21,15). Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente alla guerra in Ucraina.

Matteo Renzi tra gli ospiti di Cartabianca. Come sempre la presenza di Mauro Corona

Questa sera nello studio di La7 Floris analizzerà la drammatica situazione in Ucraina, dopo oltre due settimane dall’inizio dell’invasione russa. C’è qualche spiraglio per una tregua? Continua intanto il dramma dei profughi e i bombardamenti nelle principali città del Paese. Quale il ruolo dell’Italia e dell’Europa? Tra le conseguenze, anche la crisi energetica, considerando che il nostro Paese importa oltre il 40% del gas dalla Russia. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su Rete4 c'è Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti di Mario Giordano

Tra gli ospiti: Pieferdinando Casini, Elly Schlein (vicepresidente Emilia Romagna ed ex eurodeputata), l'ex premier Giuseppe Conte, Pierluigi Bersani, Giampiero Massolo e Bruno Tabacci.

Elly Schlein, chi è: "Ho amato uomini e donne". La vita privata e la carriera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.