Cartabianca, stasera in tv 15 marzo su Rai3: tra gli ospiti anche Matteo Renzi

Stasera in tv - 15 marzo 2022 - consueto appuntamento del martedì su Rai3 con Cartabianca, il talk di approfondimento e inchiesta sui maggiori casi d'attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parlerà ancora della guerra russa in Ucraina: mentre continua l’invasione con il bombardamento delle città, le vittime civili, l’esodo dei profughi, il mondo si chiede quanto ancora durerà questo conflitto, quali saranno le conseguenze politico-economiche ma soprattutto se c’è ancora lo spazio per una soluzione diplomatica. In studio ci saranno il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, il professore di Sociologia del terrorismo internazionale Alessandro Orsini e la filosofa Donatella Di Cesare.

Su Rete4 c'è Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti di Mario Giordano

Non solo, completeranno la puntata anche altri ospiti: il filosofo Massimo Cacciari e Stefano Buffagni del Movimento Cinque Stelle. Poi i giornalisti Andrea Scanzi, Luca Telese e Fabio Dragoni; il conduttore Giancarlo Magalli; la ballerina Anastasia Kuzmina. Sul tema Covid ci saranno il direttore Clinica malattie infettive al San Martino di Genova, Matteo Bassetti, il consigliere delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia; il fisico e ricercatore del Cnr, Valerio Rossi Albertini. Immancabile poi il commento di Mauro Corona, alpinista e scrittore.

