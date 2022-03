L'Eredità, riecco Alessio campione nella puntata del 15 marzo 2022. Poi perde alla Ghigliottina

15 marzo 2022 a

Alessio si riprende lo scettro di campione de L'Eredità nella puntata di oggi martedì 15 marzo 2022. Il diciottenne studente di filosofia - alla partecipazione numero 30 del quiz game di Rai1 condotto da Flavio Insinna - ha vinto per la quattordicesima occasione senza però riuscire a far crescere il proprio bottino personale (sino a ora ha vinto 35mila euro in gettoni d'oro, frutto di due successi al gioco finale della Ghigliottina). Ma lo studente del liceo linguistico Kant di Roma potrà riprovarci domani.

Al triello va in scena il remake della sfida di ieri con la campionessa in carica Aicha, il super campione Alessio e Fabiola, alla sua seconda partecipazione. Proprio il giovane concorrente romano azzecca al primo colpo le due domande decisive (nel 2013 in India fece notizia un cartellone in memoria di Nelson Mandela che presentava una grossolana gaffe: c'era la foto di Morgan Freeman; e sul nostro pianeta da quale di questi fattori dipese il succedersi delle stagioni? Dall'inclinazione dell'asse la risposta corretta) e vola al gioco finale con 100mila euro da difendere.

Alla Ghigliottina il giovane ragazzo romano dimezza il proprio bottino più volte e alla fine gioca per 6.250 euro. Le parole da "legare" sono eredità, mio figlio, Tony, La casa di carta e Vecchioni, Alessio tenta di risolvere con il termine banca, ma quella vincente era professore.

