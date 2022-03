Paola Caruso, il ricovero in ospedale per una reazione allergica. Rischiò la paralisi dopo una caduta da cavallo

15 marzo 2022 a

a

a

Paola Caruso è una delle concorrenti di La Pupa e il Secchione in versione reality che scatta oggi 15 marzo 2022. Volto noto televisivo per essere stata la Bonas di Avanti un altro, il quiz-game condotto da Paolo Bonolis su Canale5.

Stasera tutto è possibile, gli ospiti e i giochi della trasmissione di Stefano De Martino

Originaria di Catanzaro, 37 anni, la prorompente showgirl ha sempre incantato per le sue curve esplosive. Nel 2018 ha annunciato a sorpresa - mentre girava il reality Pechino Express - di essere rimasta incinta. Ha poi rivelato di essere stata abbandonata dal suo compagno: “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express, l’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”, ha aggiunto. La gravidanza della showgirl non è stata molto semplice: oltre all’abbandono del compagno, ha rivelato anche di aver avuto problemi cardiaci. In passato, dopo una caduta da cavallo ha rischiato di rimanere paralizzata, ed è dovuta restare in ospedale per 10 mesi. La sua presenza a La Pupa e il Secchione è rimasta a rischio: mentre si trovava in hotel per trascorrere la quarantena prima di entrare nel programma, ha avuto una forte reazione allergica che l'ha costretta al ricovero in ospedale. Ma ora sta meglio.

La Pupa e il Secchione, conduce Barbara d'Urso. Chi sono i concorrenti e chi è composta la giuria

In passato la showgirl ha vissuto una storia con Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne, e con Andrea Casalino. Più di una volta si è parlato anche di una presunta relazione con Stefano Bonolis, il figlio di Paolo, ma entrambi hanno sempre smentito. Nel 2018 Paola Caruso ha avuto una relazione con il giovane imprenditore Francesco Caserta. Poi un avvicinamento a Michele Merlo e una relazione con il pugile salernitano Dario Socci. Ora è single.

Sorelle Selassié, chi sono Lulù, Jessica e Clarissa: la storia del padre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.