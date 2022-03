Stasera in tv martedì 15 marzo su Italia1: La Pupa e il Secchione, conduce Barbara d'Urso. Chi sono i concorrenti

15 marzo 2022 a

Stasera in tv - oggi martedì 15 marzo - inizia La Pupa e il Secchione Show, un'edizione che per la prima volta è stata allestita in versione reality. Alla conduzione c'è Barbara D'Urso. L'appuntamento è su Italia1 a partire dalle ore 21.30. Otto gli episodi previsti mentre i protagonisti saranno 22 suddivisi in 11 coppie: come sempre, una pupa e un secchione o...viceversa. Il compito e obiettivo del programma è fondere due mondi così diversi in un unico universo, ovviamente per dare al tutto una nota più piccante. La finale andrà in onda il 3 maggio.

Ma chi sono i concorrenti? Ci sono Flavia Vento (a rischio sostituzione causa Covid), Asia Valente, Paola Caruso, Mila Suarez, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi e l’archeologo Aristide Malnati, migliore amico di Alfonso Signorini. Le coppie vivranno insieme in una villa da sogno per un tempo ancora indeterminato, ma questa edizione ci riserverà non poche novità: il martedì sera, ad esempio, i protagonisti potranno uscire da quella casa per essere accolti in studio da Barbara D’Urso. E qui si racconteranno, si emozioneranno, tra confronti e sorprese ma soprattutto come ogni anno saranno sottoposti dei test. Anche in questo reality ovviamente non mancherà una giuria, composta da un trio senza precedenti: Antonella Elia (in dubbio però a causa del Covid), Federico Fashion Style e Soleil Sorge,

Nel caso in cui Elia non riuscisse a essere presente - econdo quanto riportato da TvBlog - al suo posto la scelta sarebbe ricaduta su Dayane Mello, anche lei ex concorrente del GF Vip, dove ha dimostrato di essere acuta osservatrice e stratega. La modella era già stata arruolata per Pupa Party su Mediaset Infinity e dunque potrebbe essere una soluzione temporanea in attesa che Antonella Elia si negativizzi.

