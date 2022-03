Stasera tutto è possibile, oggi in tv 15 marzo su Rai2: gli ospiti e i giochi della trasmissione di Stefano De Martino

15 marzo 2022 a

Stasera in tv - martedì 15 marzo 2022 - quinta puntata di Stasera tutto è possibile, lo show in onda su Rai2 a partire dalle ore 21.20 condotto da Stefano De Martino. Il tema del nuovo appuntamento è Crime con tantissimi giochi che vedranno protagonisti gli ospiti in studio. Fanno parte del cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Franca Leosini e Maria De Filippi. Dopo la scorsa puntata sui social è diventato virale il video che vede gli ospiti protagonisti de La Stanza Inclinata, con Francesco Paolantoni che per parlare con il conduttore Stefano De Martino si è sporto troppo ed è caduto sul palco generando l’ilarità del pubblico.

Ospiti della puntata di oggi sono Sergio Friscia, Cirio Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey e Andrea Paris. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti si dovranno cimentare in una serie di giochi e prove tutti da ridere, tra cui Serenata Step, Segui il labiale, C’era una giravolta, Dance Battle e Ruba Gallina. Non mancherà, come in ogni puntata, La Stanza Inclinata. icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.

Un appuntamento ormai imperdibile per tutti gli appassionati del programma di De Martino che si è ormai ritagliato un ruolo importante nella prima serata della tv e ormai è sempre più uno dei volti di punta di Rai2. Chissà che nella prossima stagione non possa anche avere qualche altro programma all'interno del palinsesto delle tv pubblica. Il suo programma intanto fa discreti numeri.

