Barù, chi è il nipote di Costantino Della Gherardesca: gli studi in America e la relazione con Victoria Cabello

Poco meno di tre mesi sono bastati a Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca, conosciuto come Barù, a guadagnarsi la finale del Grande Fratello Vip 6 a discapito anche di chi era entrato nella casa più spiata d'Italia dall'inizio del reality, a settembre. Il nipote d'arte è entrato in gioco a sorpresa a fine dicembre e ha dimostrato sicuramente di avere un carattere molto naif che è piaciuto al pubblico. "Appassionato di enologia, personalità poliedrica ed estremamente affascinante, Barù sarà sicuramente una presenza molto interessante all’interno della casa" aveva sottolineato proprio Signorini nell'annunciare l'ingresso di Barù nella casa del GF Vip. Oggi - lunedì 14 marzo 2022 - è uno dei finalisti.

Barù quando è entrato nella casa non erA per niente a digiuno di televisione: aveva partecipato a Pechino Express in coppia con suo zio (arrivando al terzo posto) e come giudice al programma Cuochi e Fiamme. Ha fatto anche parte del cast di Detto Fatto. Discendente di una famiglia di nobili origine, è il nipote di Costantino della Gherardesca. I due hanno studiato insieme in un collegio in Svizzera, poi Barù si è trasferito negli stati Uniti, tra il Nevada e la California, insieme alla madre e alla sorella. Ha studiato all'Università di San Diego, dove si è laureato in storia. Si è poi specializzato in enologia, durante un viaggio in Argentina nel 2006. Ha lavorato in diverse cantine sia in Italia che all'estero, come in Australia. Attualmente vive a Bolgheri, in Toscana. E’ appassionato di sport: si dedica prettamente alla lotta libera e al football. Ama viaggiare e ha un profilo Instagram cresciuto di oltre centomila follower durante questa esperienza nel GF Vip (è passato da 40mila a 141mila followers.

Attualmente c'è molto mistero sulla sua vita sentimentale. In passato è stato fidanzato con la conduttrice Victoria Cabello e indiscrezioni hanno rivelato di una relazione con Benedetta Mazzini, figlia della cantante Mina. Dentro la casa ha flirtato con Jessica Selassié, ma nonostante il pressing della "principessina" non è mai caduto in tentazione. Chissà invece cosa accadrà fuori dalla casa...

