Nek, l'incidente alla mano: "Mi sono tagliato le dita con una sega circolare e ho rischiato di morire"

14 marzo 2022 a

a

a

Nek ospite de I Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus che segue il tg serale di Rai1. Da poche settimane il cantante - all'anagrafe Filippo Neviani - è in libreria con il titolo A mani nude, libro in cui si lascia andare a riflessioni aperte sul dolore, la pazienza, il coraggio, l'amore, la fede, il tutto partendo dall'incidente che ha messo a rischio la funzionalità della sua mano.

Amadeus, la confessione: è daltonico. La "scossa" fatale con Giovanna

L'incidente è accaduto quasi due anni fa. Lo ha raccontato lui stesso in alcune occasioni: “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano”. “Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo”, ha aggiunto. Non è poi stato facile neanche il momento della riabilitazione: "La mattina rimettere in azione la mano non è semplice. Ho ancora dei momenti di sconforto. Per me che non ho pazienza, è una prova ancora più dura”, ha fatto sapere. Il cantante ha rischiato di cadere in depressione ma è stata di vitale importanza la vicinanza della sua famiglia. “Questo incidente mi ha insegnato a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo”, ha assicurato.

Nek, dalla cocaina provata a fine liceo alla fan nuda davanti alla sua stanza d'albergo

Nek - che oltre che cantautore è un abile polistrumentista - ha compiuto 50 anni e in carriera ha venduto oltre 10 milioni di copie. Ha vinto il Festivalbar nel 2005 mentre è arrivato secondo al Festival di Sanremo del 2015. Dal 2006 Nek è felicemente sposato con Patrizia Vacondio, la coppia ha una figlia, Beatrice.

Giovanna Civitillo, dalla scossa a l'Eredità al figlio Josè, "Amadeus mi ha stravolto la vita"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.