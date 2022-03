Davide Silvestri, chi è l'attore diventato famoso con Vivere. Suo cugino è Kekko dei Modà

14 marzo 2022 a

Davide Silvestri è uno dei finalisti del Grande Fratello Vip 6. L'attore è stato il terzo a essere proclamato e fa parte del ristretto gruppo di concorrenti capace di arrivare sino in fondo al reality dopo sei lunghissimi mesi. Silvestri, milanese, ha 40 anni ed è balzato al successo negli anni Duemila interpretando il ruolo di Marco Falcon nella soap opera di successo Vivere. All'epoca aveva appena 17 anni e aveva iniziato per caso grazie a una fotografa. Non si tratta del primo reality a cui partecipa infatti nel 2003 è arrivato quarto a L'isola dei famosi. Dopo questa esperienza ha studiato recitazione buttandosi in particolare sul teatro.

Nel 2006 ha debuttato al cinema in Coppia normalissima alla prima esperienza, seguito da Scrivilo sui muri, La fidanzata di papà e A Natale mi sposo. In tv ha preso parte alle fiction Benvenuti a tavola, Don Matteo 9, Che Dio ci aiuti e Squadra mobile. Si è poi preso una pausa dalle scene, per aprire a Milano un birrificio artigianale con il cugino Kekko (all'anagrafe Francesco Silvestre), frontman dei Modà. Davide Silvestri, per quanto riguarda la vita privata, è stato legato in passato alla psicologa Valentina Mangili, oggi è fidanzato con una ragazza di nome Alessia. Tuttavia, ha confessato a Manila Nazzaro durante l'esperienza al GfVip 6 di non averle mai detto “Ti amo. Mi vergogno", le parole di Davide.

Dentro la casa del GF Vip il suo percorso è stato molto lineare. Ha legato con Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Aldo Montano. Nelle ultime settimane non sono però mancate le polemiche e ha tirato fuori un bel caratterino. Nell'ultima puntata di oggi - 14 marzo 2022 - incontrerà i genitori.

