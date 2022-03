Rolling Stones, il ritorno in Italia: il 21 giugno concerto a San Siro

14 marzo 2022 a

a

a

Tornano i Rolling Stones. Lo storico gruppo rock sarà di nuovo in Italia il 21 giugno. E' in programma a San Siro un concerto che si annuncia imperdibile. La band ha annunciato con un video sui social le tappe del tour europeo estivo, denominato Sixty, in omaggio ai 60 anni della della sua leggendaria storia. Lo stadio milanese sarà l'unico appuntamento italiano: la speranza è che per quella data la capienza di San Siro possa essere finalmente al 100% e non condizionata dal Covid. Sono quattordici le tappe del tour, che visiterà dieci paesi del Vecchio Continente. Partenza in Spagna, il 1° giugno, al 'Wanda Metropolitano' di Madrid, la casa dell'Atletico. Poi Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Londra (due date ad Hyde Park), Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi e Gelsenkirchen. Gran finale a Stoccolma.

Francesca Michielin, la terapia dopo il successo, le difficoltà del lockdown e le storie d'amore complicate

A Liverpool (Anfield) i Rolling Stones non si esibiscono da più di 50 anni. Dall'Italia, invece, mancano da cinque anni, dall'esibizione al Lucca Summer Festival. L'ultima volta a Milano risale a 16 anni fa. La scaletta comprenderà i grandi classici: “Gimme Shelter”, “Paint It Black”, “Jumpin’ Jack Flash”, “Tumbling Dice”, “ Satisfaction”. Anche la scenografia sarà caratterizzata da un suggestivo sistema di luci e visual design e saprà esaltare l'energia di Jagger e compagni. Di certo non mancherà un omaggio a Charlie Watts, storico batterista del gruppo, scomparso ad agosto.

Video su questo argomento Elodie, ecco il nuovo singolo: video sexy in lingerie. Il ricavato a Save the Children per la guerra in Ucraina

Il tour Sixty secondo le previsioni eguaglierà il successo del precedente tour internazionale di Jagger e soci, No Filter, che ha fatto registrare il record di incassi negli Stati Uniti, con mezzo milione di biglietti venduti. I tagliandi per la tappa di San Siro saranno disponibili in prevendita da mercoledì 16 marzo alle ore 23:59 di giovedì 17 marzo per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D’Alessandro e Galli. La vendita generale dei biglietti partirà invece dalle ore 10 di venerdì 18 marzo sulle piattaforme Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Eurovision, Achille Lauro vince Una voce per San Marino. Il video dell'esibizione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.