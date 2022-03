L'Eredità, Aicha vince la puntata del 14 marzo 2022 e anche 28.750 euro alla Ghigliottina

14 marzo 2022 a

Aicha Ndiaye torna campionessa de L'Eredità, il quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Una puntata ricca di colpi di scena quella del 14 marzo 2022 sia per come arriva al gioco finale ma anche e soprattutto perché alla terza Ghigliottina la giovane ragazza di San Casciano in Val Di Pesa, provincia di Firenze, vince per la seconda volta. Stavolta incassa 28.750 euro in gettoni d'oro che - con la vincita precedente - diventano 41.875. Per essere la sua sesta partecipazione è davvero un bel bottino quello della giovane studente di Giurisprudenza amante dei gatti.

Triello all'insegna dei colpi di scena quello tra i campioni Alessio, Aicha e la new entry Fabiola. Perché nelle ultime due decisive domande Aicha, che era la prima a rispondere, ha sempre sbagliato, imitata dagli altri due concorrenti. Con la risposta vincente che è tornata sempre da lei. Sia nel caso della domanda sui supereroi (chi all'inizio della sua storia nel 1963 viene catturato in Vietnam, risposta Iron Man) sia in quella sulle raffinatezza di Roma antica (chi fu l'organizzatore dei viventi inimitabili, circolo dell'antica Roma con interessi enogastronomici, risposta Marco Antonio). Così la giovane toscana vola alla sua terza Ghigliottina da quando partecipa a L'Eredità.

La Ghigliottina della campionessa inizia con 230mila euro ma, dopo una serie di dimezzamenti, gioca per 28.750 euro e le parole da "mettere insieme" sono stelle, caldo, club, Davis e Gli Aristogatti. Aicha scrive jazz ed è proprio la parola vincente per la gioia anche di Insinna che ripetutamente gli dice "brava, brava, brava".

