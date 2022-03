Sorelle Selassié, chi sono Lulù, Jessica e Clarissa: la storia del padre

14 marzo 2022 a

Le sorelle Selassié sono state grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 6 e nella finale di oggi - lunedì 14 marzo 2022 - giocheranno per la vittoria. Lulù ha già un posto tra i finalisti mentre Jessica potrà prendere l'ultimo ancora libero nel caso riuscisse a vincere il televoto che la vede contro Giucas Casella. La terza sorella, Clarissa, invece entrerà nella casa come ospite a sorpresa e tutte insieme intoneranno la cover di uno dei successi di Selena Gomez.

Clarissa (19 anni), Jessica (26 anni) e Lulù (33 anni) sono nate a Roma e sono le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè. Le tre da sempre vivono nel lusso tra la Capitale (nella loro abitazione in piazza di Spagna) e Londra: hanno parrucchiere e truccatore a domicilio e ovviamente un autista. Anche se non hanno più il titolo, loro si definiscono principesse e sul profilo Instagram si legge "Principesse del popolo e Regine di Campo De' Fiori". Tra le tre solo Jessica aveva già avuto a che fare con la tv partecipando a Riccanza (programma di Mtv) dove ha conosciuto Tommaso Zorzi.

Ma proprio nel pieno del loro percorso all'interno della Casa del Gf Vip, una bomba è piovuta sulla testa delle concorrenti: il settimanale Oggi, infatti, ha rivelato che principesse sarebbero tutt'altro che principesse. Il padre, infatti, si troverebbe in carcere in Svizzera, e precisamente a Lugano: per lui sarebbe stato emesso un mandato di cattura internazionale lo scorso marzo scorso dalle autorità elvetiche per una truffa da 10 milioni di franchi. Tale Giulio Bissiri, questo il vero nome, è nato effettivamente in Etiopia, ma è il figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié.

