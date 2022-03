Aicha Ndiaye, chi è la campionessa de L'Eredità: abita in Toscana e ha già vinto una bella cifra

14 marzo 2022 a

Non solo Alessio si sta ritagliando un posto nella storia del programma L'Eredità - il quiz-game condotto ogni giorno su Rai1 da Flavio Insinna - ma c'è anche un'altra concorrente che si sta dimostrando davvero in gamba. Ancora non ha collezionato i record del giovanissimo rivale - lo studente del liceo linguistico Kant di Roma ha infilato 28 partecipazioni vincendo 35mila euro in gettoni d'oro per ora - ma anche Aicha non è da meno.

Ma chi la campionessa de L'Eredità? Aicha Ndiaye è di San Casciano in Val Di Pesa (Firenze), frequenta giurisprudenza ed è al terzo anno del suo percorso di studi. Grande appassionata di gatti - ne possiede cinque - e sta partecipando alla trasmissione di Rai1 dal 9 marzo. La giovane ragazza si è laureata due volte campionessa vincendo una delle due Ghigliottine a cui ha partecipato, quella del 10 marzo, conquistando così 13.125 euro.

Aicha e Alessio stanno dando vita a una bella sfida, nella quale si inserisce spesso anche un terzo incomodo. Chissà che entrambi non possano continuare a conquistare record (e soldi) al quiz-game sulle orme di Massimo Cannoletta, l'uomo dei record. Il divulgatore di origine salentina alla fine del 2020 riuscì a partecipare a 51 puntate laureandosi campione 32 volte e vincenti 8 volte la Ghigliottina per un bottino complessivo di 280mila euro. Nessuno come lui nella storia de L'Eredità. Alessio ha preso la sua scia ma anche Aicha non scherza.

