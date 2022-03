Stasera in tv lunedì 14 marzo su Italia 1 torna Freedom - Oltre il confine

14 marzo 2022 a

Stasera in tv, lunedì 14 marzo, su Italia 1, appuntamento con Freedom - Oltre il Confine, condotto da Roberto Giacobbo. Programma di divulgazione che cerca di andare alla scoperta di misteri e di luoghi meno conosciuti al grande turismo. Uno di questi ultimi è Ascoli Piceno, la Città delle Cento Torri. La città più a sud delle Marche è tra le otto che in Italia possono vantare questo appellativo. Perché? Ne conserva ben cinquanta, in proporzione agli abitanti più della stessa Roma. Giacobbo entrerà all'interno del ponte di Porta Solestà, proseguirà poi su quello di Cecco e su quello di Sant'Emidio, protettore dal terremoto. Una città stupenda che forse riesce a conservarsi proprio perché poco conosciuta dal grande turismo.

Dopo Ascoli Piceno, ecco Treviso. Cosa c’è oltre il corpo fisico? Tra quelli che studiano il fenomeno c’è Il Monroe Institute, fondato negli Stati Uniti. In Italia si fanno esperimenti, come la “visione a distanza” (“Remote Viewing”), le “uscite dal corpo” (Obe “Out of Body Experiences”), i “sogni lucidi” e altri. Ma Giacobbo e i suoi raggiungeranno anche il piccolo paese di Ferentillo, in provincia di Terni. In una cripta sono conservati i resti di numerose mummie del periodo che va dal 1400 al 1800. La squadra, inoltre, torna nel sottosuolo per cercare di scoprire Mitra, una delle divinità più misteriose della storia. Un Dio di origini orientali, che durante il periodo di massima espansione dell’antica Roma si affermò in tutto l’impero, al punto da entrare in competizione con il Cristianesimo. Veniva celebrato in alcuni luoghi sacri conosciuti come “mitrei”. Erano templi sotterranei ispirati alla grotta in cui era nato Mitra. Oggi, pochissimi di questi mitrei sono rimasti integri e visibili. Vedremo quello di Santa Maria Capua Vetere, il Mitreo Barberini e il Mitreo del Circo Massimo, ovviamente a Roma.

Si parlerà poi della Sindrome di Münchhausen, un disturbo che caratterizza quelle persone che, per essere al centro dell’attenzione, fingono di avere una malattia o di aver subito un trauma. Giacobbo ne parla con la professoressa Maria Rita Parsi. Infine, per un Museo in 10 minuti, la troupe di Freedom torna a Napoli, per visitare il Museo Zoologico. Ai telespettatori saranno proposti i resti di un Dugongo, animale che ispirò le leggende delle sirene. Telecamere anche sui resti della Balena Franca di Tara.

