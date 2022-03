Presa Diretta, stasera in tv 14 marzo su Rai3: le anticipazioni. La Cina come via della pace?

14 marzo 2022 a

Stasera in tv - lunedì 14 marzo 2022 - va in onda la sesta puntata su Rai3 di Presa Diretta, la trasmissione d'inchiesta condotta da Riccardo Iacona (dalle ore 21,20). Le anticipazioni sul programma rivelano che si approfondirà sul fronte della guerra in Ucraina quelli che possono essere i negoziati extra a quelli tra ucraini e russi come alcuni Paesi impegnati a fare da ambasciatori di pace. Il contributo della Turchia per la fine della guerra in Ucraina è stato fallimentare: i Ministri degli Esteri ucraino e russo si sono incontrati ma senza esiti così dopo Erdogan, forse sarà Xijinping a fermare Putin e la folle guerra in Ucraina.

Che possa proprio essere la Cina ad aprire la via della pace? La Cina ha, però, accusato gli Usa di fare da guida alla Nato. Non solo: esistono dei rapporti bilaterali dietri ai due Paesi, Russia e Cina. Insomma, la posizione della Cina resta ambigua, almeno per il momento e Presa Diretta approfondirà questo aspetto.

E ancora, quali sono le conseguenze delle sanzioni internazionali contro la Russia sulla nostra economia? Ne parleranno anche alcuni ospiti in studio e in collegamento. E poi le criptovalute, in che modo possono aiutare la Russia a sfuggire alla morsa delle sanzioni? Infine, le armi e le strategie militari: Presa Diretta è andata in Estonia il confine europeo dove le forze della Nato sono più vicine alla Russia, un Paese che si sente già in guerra.

