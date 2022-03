Giorgio Marchesi, chi è la moglie Simonetta Solder: dall'Austria al cinema, insieme due figli

14 marzo 2022 a

Giorgio Marchesi ospite di Oggi è un altro giorno, nella puntata di lunedì 14 marzo 2022, il salotto televisivo di Rai1 condotto da Serena Bortone. L'attore, 48 anni, originario di Bergamo, dopo un periodo a Londra si forma professionalmente seguendo il corso Professione attore, presso il Bel Teatro di Padova, diretto da Roberto Innocente. Nel 2003 si trasferisce a Roma dove si divide tra teatro e produzioni televisive e cinematografiche. Tra i suoi lavori per il piccolo e grande schermo: Un posto tranquillo 2 (2005), miniserie tv con Lino Banfi, i film Mission: Impossible III (2006), Los Borgia (2006), le serie La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa (2007) e Il bene e il male (2009). Nel 2011 entra a far parte della serie TV di Rai 1 Un medico in famiglia, a partire dalla settima stagione, recitando successivamente anche nell'ottava, nella nona e negli ultimi due episodi della decima. Nel 2011 partecipa anche a tre pellicole per il grande schermo: ACAB - All Cops Are Bastards di Stefano Sollima, Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek e Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana.

Nel 2012 è uno dei protagonisti della serie TV di Rai 1 Una grande famiglia, serie di cui farà parte fino al 2015; al termine del 2012 gira un'altra serie televisiva Rai intitolata Un marito di troppo. Nel 2017 fa parte del cast della serie Braccialetti rossi. Nel 2017 interpreta Roberto Roversi nella serie televisiva Sorelle di Cinzia TH Torrini su Rai 1. Nel 2018 veste i panni del PM Sergio Einardi nella seconda stagione della fiction Rai L'allieva al fianco di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, per poi interpretare lo stesso ruolo nella terza stagione. Nel 2019 entra come personaggio secondario nel cast della serie I Medici nel ruolo di Giacomo Spinelli ed è reduce dal recente La Sposa sempre su Rai1.

La sua compagna è l'attrice Simonetta Solder, 51 anni, originaria dell'Austria ma cresciuta a Pordenone dove i genitori gestivano un hotel. Madrelingua tedesca e italiana anche lei si è subita appassionata alla recitazione e per un periodo ha vissuto anche a New York. Tornata in Italia ha preso il cognome della madre e ha iniziato la carriera da attrice. Il successo lo raggiunge nel 2014 con l’interpretazione di Nora nella fiction Braccialetti rossi che bissa il successo con la seconda stagione nel 2015. Giorgio e Simonetta hanno due figli, Giacomo e Pietro Leone. L'attore è tifoso dell'Atalanta.

