Grande Fratello Vip 6, chi sono i finalisti. Stasera in tv 14 marzo su Canale5 l'ultima puntata: ospiti e anticipazioni

Dopo sei mesi la sesta stagione del Grande Fratello Vip - oggi lunedì 14 marzo 2022 - proclamerà il vincitore. Stasera in tv dalle ore 21.40 in poi andrà in onda su Canale5 l'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, un'edizione lunghissima tra colpi di scena, squalifiche, nuovi ingressi, polemiche e vissuta molto sul triangolo formatosi tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Chi sarà dunque il vip che iscriverà il proprio nome nell'albo dei vincitori del Grande Fratello dopo Alessia Macari, Daniele Bossari, Walter Nudo, Paola di Benedetto e Tommaso Zorzi? I finalisti sono cinque: Davide Silvestri, Delia Duran, Barù e Lucrezia “Lulù” Selassié più il vincente del televoto che ci sarà a inizio puntata tra Jessica Sellasié e Giucas Casella. Secondo i bookmaker i favoriti sono le due sorelle Selassié - Jessica è quotata a 2.25 e Lulù a 2.50 - e Silvestri (tra 2.75 e 3).

Le anticipazioni ufficiali del GF Vip annunciano una finale ricca di emozioni e spettacolo. I concorrenti potranno riabbracciare i loro familiari. Tra le sorprese è previsto l'incontro di Davide Silvestri con i suoi genitori, mentre Delia Duran avrà modo di riabbracciare l'amatissima mamma, che le aveva già mandato un videomessaggio. Giucas Casella rivedrà il figlio James, che è stato costantemente nei suoi pensieri nel corso di questi 183 giorni. Non mancheranno, poi, momenti dedicati allo spettacolo. Jessica e Lulù Hailé Selassié verranno raggiunte dalla sorella Clarissa e intoneranno la cover di uno dei successi di Selena Gomez. Anche le concorrenti già eliminate dalla casa del Grande Fratello Vip, regaleranno agli spettatori un piccolo show. Si esibiranno, infatti, sulle note di Lady Marmalade. Non mancheranno poi le opinioni di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, In studio anche Katia Ricciarelli, appena guarita dal Covid.

