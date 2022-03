William Hurt è morto. Ecco chi era l'attore premio Oscar per Il bacio della donna ragno

14 marzo 2022 a

a

a

Lutto nel mondo del cinema. E' morto William Hurt. Aveva 71 anni. A comunicare il decesso è stato il figlio Willie dell'attore statunitense, quattro volte nominato per un Oscar, vinto nel 1985 con Il bacio della donna ragno. Successivamente è diventato un caratterista in film come Una storia di violenza, ma è apparso anche in diverse pellicole della Marvel. L'attore era nato nella città di Washington il 20 marzo 1950, per pochi giorni non ha compiuto il 72esimo anno. E' deceduto in Oregon, a Portland.

E' morto Stefano Vespa, fratello di Bruno. Era un cronista stimato e preparato

Il figlio Willie ha spiegato che "ci ha lasciato serenamente, circondato dalla sua famiglia, una settimana prima di compiere 72 anni". Hurt era considerato uno degli attori più intelligenti, talentuosi, sensibili, duttili e "complicati" della Hollywood degli Anni 80 e 90. Dopo un periodo di crisi era "tornato" protagonista negli anni Duemila. Era figlio di genitori divorziati e aveva studiato recitazione a New York, debuttando in televisione negli anni Settanta. Nel decennio successivo è stato uno degli attori più interessanti, in evidenza di molti film importanti tra cui Brivido Caldo o Figli di un dio minore. Pellicole su pellicole di successo, serie televisive, teatro, ma anche doppiaggio. Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni.

E' morto Maurizio Zamparini, ex patron di Palermo e Venezia

Nel maggio 2018 fu annunciato che aveva un cancro terminale alla prostata ormai metastatizzato alle ossa. Nella vita privata nel 1971 aveva sposato l'attrice Mary Beth Hurt, da cui aveva divorziato nel 1982, un anno dopo la relazione con la sceneggiatrice Sandra Jennings, con la quale ebbe un figlio, Devon. Due anni dopo altro addio e rapporto con Marlee Matlin. Storia durata appena un anno per abusi fisici e problemi di droga. Dal 1989 al 1993 è stato sposato con Heidi Henderson con cui ha avuto due figli: Samuel (1989) e Willie (1991). Nel 1994 è nata Jeannie, avuta con l'attrice Sandrine Bonnaire. Relazione chiusa nel 1997.

Addio a Camillo Milli, il presidente Borlotti della Longobarda di Lino Banfi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.