Non è l'Arena, show di Povia: "Zelensky è un comico". Lei replica: "Perché no vax e pro Putin non vi trasferite in Russia?" | Video

Uno show irritante. Fastidioso. Che spinge a cambiare canale. E' quello di Giuseppe Povia, cantante, conosciuto semplicemente come Povia, che domenica 13 marzo è stato ospite del programma Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti e in onda ogni settimana su La7. Povia già sulla pandemia causata dal Covid aveva tenuto posizioni molto discutibili, entrando in contrasto con esperti e medici, diventando protagonista di alcune manifestazioni e punto di riferimento di chi contesta il vaccino e il green pass. Stavolta prende una posizione discutibile anche sulla drammatica invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che sta costando vite di civili e bambini, oltre che di migliaia di militari. Il cantante durante la trasmissione ha duramente polemizzato con l'europarlamentare Alessandra Moretti, interrompendola spesso, chiedendole di non dargli del lei ma "del costoro", agitandosi e sbracciando.

Moretti ha perso la pazienza: "Forse lei è un comico. Non fa neanche ridere", ha esclamato ad un certo punto. E Povia ha replicato con parole che lasciano perplessi considerando il drammatico momento che sta vivendo l'Ucraina: "Il comico è Zelensky", ha esclama, etichettando il presidente del Paese sotto attacco per il suo passato come attore. Povia si è messo le mani sul volto, poi sui capelli. Ha ribadito le critiche sulla scelta di armare il popolo ucraino, ha persino mimato il gesto del solletico quando Moretti ha parlato delle sanzioni che sono state imposte alla Russia. Ha sostenuto che "se la Russia alza una muraglia di cento metri, può vivere da sola di risorse naturali proprie". Insomma uno show nello show.

Alla fine è arrivata la stoccata della Moretti, indirizzata ai no vax e ai pro Putin, ovviamente a partire proprio da Povia: "Perché non vi trasferite in Russia e provate a vivere sotto un dittatore che mette in carcere un giornalista per quindici anni se dice che si tratta di invasione? Oppure che avvelena gli oppositori, o che mette in carcere coloro che depongono i fiori davanti all'ambasciata ucraina. Trasferitevi tutti a Mosca. Portate la vostra residenza a Mosca visto che vi piace tanto". Povia, messo alle strette, ha accusato visibilmente il colpo e per reagire ha ulteriormente alzato i toni: "Non ha capito niente. La conosciamo. E' la Moretti. Clicca qui per vedere il botta e risposta tra Povia e Moretti.

