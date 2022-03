L'Eredità, Linda è la nuova campionessa nella puntata del 13 marzo 2022. Perde alla Ghigliottina

13 marzo 2022 a

Cambio della guardia a L'Eredità: nella puntata di oggi, domenica 13 marzo 2022, del quiz-game condotto su Rai1 da Flavio Insinna, dopo una settimana all'insegna di Aicha e poi Alessio, a vincere è la Linda. La ricercatrice è la nuova campionessa della trasmissione in onda in tv ogni giorno prima del telegiornale serale. Alla Ghigliottina perde, dopo aver però ragionato sulla definizione giusta e averla scartata. Resta in gara, ci riproverà domani, il super campione Alessio che ad appena 18 anni partecipa al programma dal 14 febbraio (28 partecipazioni e 35mila euro vinti sin qui).

Al triello va in scena il remake di quello della scorsa puntata: si sfidano di nuovo Aicha e Alessio più la new entry Linda. Domanda decisiva tra storia e leggenda: stando a un aneddoto legato ad Alessandro Magno cosa fa chi propriamente taglia il nodo gordiano? La risposta "risolve situazione difficile" la dà proprio Linda che festeggia la sua prima partecipazione con il titolo di campionessa.

Alla Ghigliottina la nuova campionessa ci arriva con 230mila euro che - dopo un paio di dimezzamenti - diventano 57.500. Linda deve mettere insieme le parole nobile, arredamento, conduttore, liquido e giallo. Dopo aver pensato a metallo, la campionessa tenta la via del successo con materiale ma... colpo di scena, era proprio metallo. Una beffa atroce.

