Sean Penn, la fuga a piedi dall'Ucraina. Carriera e vita privata: ha sposato Madonna, poi altri due matrimoni

Il regista e attore Sean Penn ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, oggi 13 marzo 2022, per portare la sua personale testimonianza della guerra in Ucraina. Al momento dell'invasione russa l'attore e regista si trovava in Ucraina per girare un documentario sulle tensioni tra i due Paesi ed è riuscito a raggiungere il confine con la Polonia camminando per chilometri insieme a migliaia di profughi.

Penn, nato a Santa Monica in California, 61 anni, oltre che attore e regista è anche produttore e sceneggiatore cinematografico. Per cinque volte nominato all'Oscar come miglior attore, lo ha vinto in due occasioni. Interprete camaleontico, è famoso per le partecipazioni a celebri film tra i quali Carlito's Way, Dead Man Walking - Condannato a morte, La sottile linea rossa, Mystic River (premio Oscar al miglior attore protagonista nel 2004), 21 grammi e Milk (premio Oscar al miglior attore protagonista nel 2009) e per la regia, produzione e sceneggiatura del pluripremiato Into the Wild - Nelle terre selvagge. Ha vinto i principali premi di interpretazione nei più prestigiosi festival; l'Orso d'argento al migliore attore al Festival di Berlino per Dead Man Walking - Condannato a morte, il Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes per She's So Lovely - Così carina e 2 volte la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per Bugie, baci, bambole & bastardi e 21 grammi.

Sul fronte della vita privata, negli anni Ottanta ha avuto delle relazioni con le attrici Pamela Springsteen, Elizabeth McGovern e Susan Sarandon. Poi il matrimonio con Madonna (celebrato a Malibù). i due poi divorziarono nel 1989. Dopo sette anni di fidanzamento nel 1996 ha sposato l'attrice Robin Wright, da cui aveva avuto due figli: Dylan Frances (1991) e Hopper Jack (1993). Alla fine del 2007, la coppia annuncia la separazione. Penn e la moglie si riconciliano brevemente un paio di volte, per poi annunciare il divorzio definitivo nel 2010. Successivamente ha avuto delle relazioni con le attrici Scarlett Johansson e Charlize Theron, poi il matrimonio con Leila George durato poco più di anno e già archiviatolo scorso ottobre.

