Amanda Lear, il video della gaffe a Domenica In. Mara Venier: "Non avevo sentito"

13 marzo 2022 a

a

a

Amanda Lear - ospite di Domenica In nella puntata di oggi 13 marzo 2022 - è incappata in una gaffe diventata nel giro di pochi minuti virale sul web e nei vari social. Mentre con Mara Venier l'artista nata a Saigon, ma di nazionalità francese e inglese, parlava del film dedicato alla sua vita se n'è uscita con una battuta a dir poco infelice. "Io ho visto la foto e ho pensato non mi piace. Sembra una mignotta ucraniana. Una James Bond girl, io ero magra e alta...". dice Amanda Lear con la zia Mara che sembra non aver capito.

Amanda Lear, quando iniziò al sesso Miguel Bosè: tutte le sue relazioni e la tragica morte del marito

L'intervista va avanti e dopo che Amanda Lear saluta, complice il break per la pubblicità, Venier al rientro in studio prende subito le distanze. "Vorrei precisare una cosa. Quando Amanda se n'è uscita con quella frase, battuta più che frase, molto infelice io non avevo capito cosa avesse detto. Se lo avessi capito, avrei preso le distanze come le prendo adesso. Non è il momento questo per fare polemiche inutili. Non avevo sentito, non è proprio il momento" le parole della conduttrice del programma su Rai1. In precedenza anche la stessa Lear ha spiegato: "A proposito di film volevo chiarire che quella di prima era una battuta, stavo scherzando". Scivolone archiviato, ma la sua ospitata si è rivelata ricca di battute e senza peli sulla lingua.

Dall'amore con Miguel Bosè ("se lo dice lui... evidentemente gli ho lasciato un bel ricordo" ha detto), alla boutique sempre chiusa, al suo corpo nudo che "lo vedrà ormai solo il medico legale", al testamento fatto prima di andare a fare una visita in ospedale, tra le risate del pubblico e della zia Mara.

Amanda Lear, amori e flirt: da Bosè a Dalì, una vita sempre in prima pagina. Da cantante successo mondiale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.