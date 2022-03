Stasera domenica 13 marzo su Canale 5 lo Show dei Record di Gerry Scotti

13 marzo 2022 a

Seconda puntata per lo Show dei Record. Stasera in tv, domenica 13 marzo, Gerry Scotti su Canale 5 conduce per la seconda settimana il programma basato sui tentativi di entrare nel Guinness World Records, trasmissione prodotta da Rti con la collaborazione di Banijay Italia. Nello Studio 11 di Cologno Monzese, Gerry Scotti accoglierà gli uomini e le donne provenienti da ogni parte del mondo che cercano di sfidare i propri limiti per finire nel Guinness mondiale dei primati 2022. Performance diverse, tipologie particolari e capaci di appassionare tutta la famiglia che davanti alla televisione si gode la serata. Questo almeno l'obiettivo del programma che propone un mix di prove spettacolari, ma al tempo stesso divertenti.

Gerry Scotti ha già più volte condotto il format, sempre ottenendo buoni risultati di ascolto e anche di critica. Un cavallo di battaglia per Canale 5 che riserva allo Show dei Record addirittura la prima serata della domenica. Dopo la puntata d'esordio, stasera il bis. E ovviamente non manca l'ospite d'eccezione. In questo caso sarà Max Biaggi, ex campione di Moto Gp. Anche lui proverà a battere un record, naturalmente inerente al mondo delle due ruote. Una sfida non semplice, ma come ha sempre fatto nella sua carriera, Biaggi ce la metterà tutta.

Una puntata dunque che si annuncia molto intensa e ricca di emozioni, come del resto accade tutte le volte che scende in campo Gerry Scotti, considerato uno dei più bravi conduttori del panorama televisivo italiano. Nel corso della sua lunga carriera non ha mai steccato una trasmissione ed è tra i pochi in grado di mixare simpatia e competenza, senza mai lasciare in secondo piano le emozioni. La puntata iniziale è andata bene e grande attesa c'è per il bis dello Show dei Record. Clicca qui per vedere la puntata d'esordio del programma di Canale 5.

