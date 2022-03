Don Chisciotte all'Ambra Jovinelli: una donna nel ruolo di Sancho Panza. Ma i classici vanno maneggiati con cura

Pietro De Leo 13 marzo 2022 a

Tra qualche giorno debutterà, all’Ambra Jovinelli di Roma, Don Chisciotte, ispirato al grande classico di Miguel Cervantes. Ad impersonare la complessità del signorotto spagnolo reso folle dalla lettura della letteratura cortese sarà Alessio Boni, che ha anticipato i contenuti dello spettacolo al Corriere della Sera. E dal colloquio emerge che Sancho Panza, lo scudiero arguto di Don Chisciotte, sarà interpretato da una donna, la turca Serra Yilmaz. Perché, viene domandato, una donna nel ruolo di Sancho? Risposta: “perché Serra, con la sua energia e la sua ironia, rappresenta la forza della terra, della gente semplice, ma soprattutto la concretezza della figura femminile, anche se nella messinscena è donna e uomo allo stesso tempo, senza differenza di sesso”.

Donna e uomo allo stesso tempo. Insomma, par di cogliere che, ancora una volta, un classico sia stato rivisitato per rivendicare uno dei pilastri del politicamente corretto, in questo caso la liquidità di genere. Non è certo un inedito, visto che molte opere, per dire, sono state modificate tenendo proprio con orientamento quel corso lì. Dunque abbiamo avuto una Eracle donna oppure una Carmen che uccide Don José, e non il contrario come l’originale. Ma la smania della rilettura ha riguardato un po’ tutti i campi, dal cinema (il flop del terzo capitolo di Ghostbusters, in cui la squadra di acchiappafantasmi era tutta in rosa), o persino i fumetti.

Con la Marvel che qualche tempo fa ha pensato bene di creare una versione “inclusiva” dei suoi eroi, tipo un Thor donna, un Uomo Ragno ispanico. Per l’occasione fu creata anche un’eroina musulmana con fratello salafita. Scelte poi non proprio premiate dalle vendite. Al di là di questo, i classici, in qualunque espressione artistica, vanno maneggiati con cura. Perché sono figli di un autore e di un tempo. Poi, si sa, l’arte vera è universale e dunque da ogni cosa va tratta una lezione, ognuno secondo la propria sensibilità. Per lanciare “messaggi sociali” ci sono nuove pagine da scrivere, da rendere memorabili. Ed è proprio questo, forse, il problema del mondo intellettuale progressista: creare qualcosa di nuovo.

