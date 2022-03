Pier Francesco Favino, chi è la compagna Anna Ferzetti: si sono conosciuti ballando

13 marzo 2022 a

a

a

Pierfrancesco Favino di nuovo al cinema, dal 17 marzo, con il film Corro da te. Ne parla ospite di Verissimo intervistato da Silvia Toffanin. L'attore è celebre anche all'estero grazie alle sue interpretazioni (su tutte quelle di Tommaso Buscetta e Bettino Craxi, rispettivamente in Il traditore e Hammamet) che hanno fatto il giro del mondo. Romano, 52 anni, entrambi i genitori hanno origini pugliesi. Ha frequentato l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico e in carriera ha vinto tre David di Donatello, quattro Nastri d'argento, due Globi d'oro, tre Ciak d'oro e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il traditore, Favino interpreta Buscetta: dalla fuga in Brasile al rapporto con Falcone

Pierfrancesco è legato dal 2003 all’attrice Anna Ferzetti (ha interpretato diversi personaggi in alcune fiction di grande successo come Una mamma imperfetta e Rocco Schiavone). I due si sono conosciuti a una festa di amici comuni dove hanno ballato insieme per la prima volta. E pensare che secondo la versione di lei, lui durante il ballo le avrebbe pestato un piede. Avendo molti anni di differenza (Pierfrancesco è più grande di 13 anni) per molto tempo hanno vissuto in due appartamenti separati, sebbene nello stesso condominio. Insieme hanno avuto due figlie: Greta e Lea, ma non solo mai convolati a nozze.

Pierfrancesco Favino, dal soprannome Picchio alle figlie Greta e Lea con Anna Ferzetti

L'attore è soprannominato da tutti Picchio. "Picchio nasce da mio papà - ha raccontato in una vecchia intervista -, il motivo è che non stavo mai fermo e diciamo che buona parte di quell’energia, sonno permettendo, sta rimanendo. Ha sempre amato dare soprannomi alle cose animate e inanimate e una di quelle animate sono io".

Pierfrancesco Favino, ecco come conobbe la compagna Anna Ferzetti: con lei le figlie Greta e Lea

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.