Non è l'Arena, stasera domenica 13 marzo su La7: le anticipazioni e gli ospiti di Giletti

Stasera in tv, domenica 13 marzo, su La7 appuntamento con Non è l'Arena, il programma di confronto, approfondimento e inchiesta condotto da Massimo Giletti. Inizio alle ore 21.15 per una puntata che sarà dedicata all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e al conflitto che inevitabilmente si è scatenato. I talk sono ormai quasi tutti monopolizzati dal conflitto e non potrebbe che essere così, visto che l'Europa sta vivendo il suo periodo peggiore dopo la seconda guerra mondiale. Numerosi e importanti gli ospiti per cercare di analizzare i temi del conflitto sotto diverse angolazioni. Dalle notizie che arrivano dal fronte, agli approfondimenti politici; dalle mire espansionistiche di Vladimir Putin, alla resistenza dell'Ucraina; dalla possibilità di una soluzione diplomatica, all'ipotesi di un allargamento della guerra.

Tra gli ospiti della puntata di stasera, Luciana Castellina, giornalista e scrittrice con cui si parlerà prevalentemente delle ragioni del conflitto ma anche delle possibili soluzioni. Seguendo questa sua voglia di creare fazioni, il programma riflette sul fatto se siamo o meno in guerra e su quanto possa aiutare l’Italia (o penalizzarla) facendo confrontare pacifisti e interventisti. Ovviamente si parlerà anche delle sanzioni che cercano di bloccare il patrimonio degli oligarchi. Saranno mostrate ville faraoniche acquistate in Italia e altri beni di altissimo valore. Inoltre Giletti e i suoi ospiti cercheranno di dare una risposta a una domanda a cui in pochi riescono a rispondere: come mai improvvisamente la maggior parte dei no vax si sono trasformati in pro Putin? Possibile anche ancora una volta a essere vittime della disinformazione e della propaganda siano le stesse persone?

Annunciata anche una intervista ad Antonio Gramsci, nipote del fondatore del Pci, nato in Russia e che nei giorni scorsi ha già espresso la sua opinione moderatamente favorevole verso Putin. Tra gli ospiti Luigi De Magistris, Povia, Alessandro Sallusti, Peter Gomez, Vladislav Maistrouck, Claudio Locatelli, Daniele Piervincenzi, Ugo Poletti, Sandra Amurri, Iacopo Iacoboni, Gianluigi Paragone, Annarita Pilotti, Luca Telese, Alan Friedman, Alessandra Moretti e Alberto Contri.

