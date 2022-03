Stasera domenica 13 marzo, su Rete 4 torna Zona Bianca: ospiti e anticipazioni

13 marzo 2022 a

Stasera in tv, domenica 13 marzo, su Rete 4 appuntamento con Zona Bianca, il programma di informazione e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e prodotto da Videonews, in onda ormai ogni settimana. Inizio alle ore 21.20 e ovviamente ampio spazio al conflitto che la Russia ha innescato invadendo il territorio dell'Ucraina. Una guerra che in meno di venti giorni ha già visto la morte di migliaia di persone, non solo militari, ma molti civili, tra cui quasi cento bambini, uccisi dai bombardamenti degli uomini del dittatore Vladimir Putin.

Gli inviati sui vari fronti del conflitto, collegati in diretta, faranno in punto della situazione sulla guerra e racconteranno quanto sta accadendo sul territorio in una fase che viene considerata cruciale non soltanto per l'Ucraina e la Russia, ma anche per il resto d'Europa e del mondo. Esperti di strategia e diplomazia, opinionisti e politici, cercheranno di rispondere alle domande che ormai tutti i cittadini si pongono. Se ci sono le possibilità per un accordo sul cessate il fuoco e quali sono le ragioni, a patto che esistano, che hanno spinto Vladimir Putin a invadere l'Ucraina. Ma anche quali sono i rischi che stanno vivendo l'Italia e il resto del mondo per una ipotetica guerra globale.

Naturalmente si parlerà anche delle conseguenze economiche del conflitto che già ora stanno mettendo a dura prova il nostro Paese e molte altre zone del Pianeta. I prezzi delle materie prime e dei beni di assoluta necessità continuano ad aumentare, così come quelli di gas e petrolio. Negli ultimi giorni si sono verificati persino episodi di maxi acquisti nei supermercati, nel terrore che la merce inizi a scarseggiare. Durante Zona Bianca si parlerà anche delle fake news, altro fronte sul quale la Russia sta combattendo, cercando di far passare false informazioni, in particolare nei confronti del proprio popolo. Diversi e autorevoli gli ospiti tra cui il generale di corpo d’armata Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione europea.

